中国民政部原部长李立国和原副部长窦玉沛被问责--中纪委

路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。

依据有关规定和李立国的违纪事实，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予李立国同志留党察看二年处分，由监察部报请国务院批准给予其行政撤职处分，降为副局级非领导职务；终止其党的十八大代表资格。给予其留党察看二年的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。