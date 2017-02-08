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时事要闻 | 2017年 2月 8日 星期三 19:15 BJT

中国民政部原部长李立国和原副部长窦玉沛被问责--中纪委

路透北京2月8日 - 中国中央纪委监察部周三称，民政部原党组书记、部长李立国和原党组成员、副部长窦玉沛履行管党治党政治责任不力被问责，并对其严重失职失责问题立案审查。

中纪委网站发布公告称，经查李立国同志作为民政部党组书记、部长，窦玉沛同志作为民政部党组成员、副部长，管党治党不力，严重失职失责，所辖单位发生系统性腐败问题。

依据有关规定和李立国的违纪事实，经中央纪委常委会会议研究并报中央政治局会议审议，决定给予李立国同志留党察看二年处分，由监察部报请国务院批准给予其行政撤职处分，降为副局级非领导职务；终止其党的十八大代表资格。给予其留党察看二年的处分，待召开中央委员会全体会议时予以追认。 　

对窦玉沛的违纪事实，经中央纪委常委会会议研究并报中共中央批准，决定给予窦玉沛同志党内严重警告处分；终止其党的十八大代表资格；提前退休。

据了解，中央纪委对民政部所辖单位系统性腐败问题进行严肃查处，福彩中心原主任鲍学全、原副主任王云戈等因涉嫌严重违纪被立案审查。（完）

(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)

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