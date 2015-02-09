原四川汉龙集团董事局主席刘汉与另外四人被执行死刑

中国国家主席习近平向韩国当选总统文在寅致贺电 称愿加强合作
路透北京5月10日 - 中国国家主席习近平周三向韩国当选总统文在寅致贺电，并称愿共同维护中韩关系来之不易的成果，在相互理解、相互尊重的基础上，巩固政治互信，妥善处理分歧，加强协调合作，推动两国关系健康稳定发展。
路透北京2月9日 - 据新华社报导，经过中国最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院周一依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。
报导称，曾担任四川汉龙（集团）有限公司董事局主席的刘汉去年5月被判死刑。
去年，刘汉被指控犯有谋杀和参加黑社会性质组织罪，与另外36人一同接受了审判。
消息人士告诉路透，刘汉曾与周永康的长子周滨有联系。中国官媒并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但表示刘汉崛起之时恰好在周永康担任中共四川省委书记期间。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
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路透华盛顿5月9日 - 美国总统特朗普周二突然开除美国FBI局长科米(James Comey)，表示科米无法再有效领导FBI。科米的解职，或为他在去年大选期间对民主党总统候选人希拉里克林顿电邮门调查的政治余波。
路透首尔5月10日 - 韩国联合通讯社报导，韩国总统文在寅已提名全罗南道知事Lee Nak-yon为下任国务总理，并将在周三晚些时候正式宣布。