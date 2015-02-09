原四川汉龙集团董事局主席刘汉与另外四人被执行死刑

去年，刘汉被指控犯有谋杀和参加黑社会性质组织罪，与另外36人一同接受了审判。

消息人士告诉路透，刘汉曾与周永康的长子周滨有联系。中国官媒并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但表示刘汉崛起之时恰好在周永康担任中共四川省委书记期间。（完）