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亚洲 | 2015年 2月 9日 星期一 14:27 BJT

原四川汉龙集团董事局主席刘汉与另外四人被执行死刑

路透北京2月9日 - 据新华社报导，经过中国最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院周一依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。

报导称，曾担任四川汉龙（集团）有限公司董事局主席的刘汉去年5月被判死刑。

去年，刘汉被指控犯有谋杀和参加黑社会性质组织罪，与另外36人一同接受了审判。

消息人士告诉路透，刘汉曾与周永康的长子周滨有联系。中国官媒并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但表示刘汉崛起之时恰好在周永康担任中共四川省委书记期间。（完）

编译：王凤昌 发稿：王琛
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