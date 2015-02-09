原四川汉龙集团董事局主席刘汉与另外四人被执行死刑

日股业绩：高田2016/2017财年净亏6.99亿美元，为连续第三年亏损
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透北京2月9日 - 据新华社报导，经过中国最高人民法院核准，咸宁市中级人民法院周一依法对犯组织、领导、参加黑社会性质组织罪、故意杀人罪等罪的罪犯刘汉、刘维、唐先兵、张东华、田先伟执行死刑。
报导称，曾担任四川汉龙（集团）有限公司董事局主席的刘汉去年5月被判死刑。
去年，刘汉被指控犯有谋杀和参加黑社会性质组织罪，与另外36人一同接受了审判。
消息人士告诉路透，刘汉曾与周永康的长子周滨有联系。中国官媒并未明确地将刘汉一案与周永康联系起来，但表示刘汉崛起之时恰好在周永康担任中共四川省委书记期间。（完）
编译：王凤昌 发稿：王琛
路透东京5月10日 - 日本汽车零部件生产商高田周三公布，2016/2017财年净亏损796亿日圆(6.9904亿美元)，为连续第三年亏损，该公司因与召回可能致命的安全气囊发生器相关的成本而面临破产。
路透东京5月10日 - 原油期货周三上涨，此前路透报导沙特可能削减对亚洲的供应。此时石油输出国组织(OPEC)正努力抵消美国产量增加的影响，美国增产危及到沙特解决全球原油过剩的努力。
路透东京5月10日 - 日本软银集团周三表示，上个财年计入2,528亿日圆(22亿美元)的衍生品亏损，主要因软银对中国电商巨头阿里巴巴集团的持股所致。