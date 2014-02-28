三峡集团腐败问题引发民愤

2012年8月7日在三峡大坝附近的巴东段长江上拍到的图片。 REUTERS/Carlos Barria

路透北京2月28日(记者 李卉/白宾) - 一篇关于长江三峡集团涉及腐败的报告再次在中国引发民愤。

中央巡视组上周发布的一份报告称，长江三峡集团公司存在有的领导人员亲友插手工程建设，一些招投标暗箱操作，工程建设项目分包现象比较普遍等问题。

1992年至2009年，中国向所有用电的公民征收“三峡建设基金”，以筹集三峡工程的建设资金。

强制库区居民搬迁和环境问题一直是三峡工程的争议性问题。

中纪委监察部在其网站(www.ccdi.gov.cn)称：“有的领导人员亲友插手工程建设，一些招投标暗箱操作……有的领导人员违规占有多套住房。”

长江三峡集团周四在其网站上发布声明称，公司要高度重视中央第九巡视组反馈意见的整改落实工作，严格按照巡视意见提出的要求，逐一对照检查、逐一查找问题根源、逐一制订整改措施，决不“讳疾忌医”，决不推卸责任，决不回避矛盾，决不避重就轻，不折不扣整改落实到位。

中央巡视组有关三峡集团问题的报告迅速在新浪微博上传播开来，中国部分媒体也对此进行了报道。

总部位于广州的《时代周报》本周进一步披露了问题细节。

该报报道称，在一起投标案中，评标委员会评委曾向申请投标建设项目的企业索要100万元贿款。

“因国有独资背景，其央企身份在各种社会事务中如鱼得水，受到特别‘保护’，多年来基本不受监管，”该报写道。

《南方都市报》在一份社论中称，期望所有徇私枉法、损公肥私的领导，都将得到应有的法律惩处。

“整个中国的力量都被汇聚起来建设这一巨大的工程。巨大的资源被输入，巨大的权力被赋予，但值得一提的是，与权力相应的严格监督却并未到位。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳

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