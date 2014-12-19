中石油调查在印尼的“无价值”投资合约

(本文由路透中文网编译提供)

路透香港12月19日（记者 朱球/David Lague） - 中国石油天然气集团公司（简称：中石油集团）的现任及前任官员们表示，在海外进行的小规模的高风险油气勘探投资是非常难监控的腐败漏洞。他们称，项目经理因收取回扣而达成的低回报交易可以被伪装成由于判断失误或错误数据而导致的失败。

中石油集团除了调查旗下大庆油田有限责任公司去年在印尼做的Limau油田项目外，还在调查另外两项在印尼的石油项目，该集团为这两个项目共支付了3.5亿美元。

一位参与考察Limau油田增产作业合同的石油业人士表示，基本可以说这些项目毫无回报价值，给国家造成了严重损失。

其中一宗涉疑的合约是：中国石油集团旗下旗舰上市公司，中国石油天然气股份有限公司 2009年收购印尼东爪哇省马杜拉区块80%权益。公司未提供卖方的任何细节，也未宣布收购价格及资产详情。

中国石油行业资深人士称，该合约的收购价格为1.2亿美元。一位去年到访过印尼的中国石油行业资深人士表示，还弄不清楚该区块是不是有石油储量。

另一宗交易也遭到怀疑。据一位石油行业人士表示，中石油在去年一宗未披露的交易中以约2.3亿美元左右价格取得印尼苏门答腊岛一处区块的勘探合约。（完）