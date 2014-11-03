王岐山：当前惩治腐败重点将查处十八大后不收手领导干部

路透北京11月3日 - 中共中央政治局常委、中央纪委书记王岐山撰文指出，党风廉政建设和反腐败是一场输不起的斗争，现阶段工作重点是：惩治腐败要坚决查处十八大后不收敛不收手，问题反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部及顶风违纪行为，越往后执纪越严。

人民日报刊登他的文章称，当前党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂，滋生腐败的土壤依然存在。党风廉政建设和反腐败斗争永远在路上，不可能一蹴而就，一劳永逸。

“党风廉政建设和反腐败斗争，有立场、有目标、有重点。立场就是坚持有腐必反、有贪必肃，‘老虎’‘苍蝇’一起打，以零容忍态度惩治腐败。目标任务就是保持高压态势，遏制腐败蔓延势头。”文章称。

王岐山指出，现阶段的工作重点是：惩治腐败要坚决查处十八大后不收敛不收手，问题反映集中、群众反映强烈，现在重要岗位且可能还要提拔使用的领导干部；纠正“四风”要重点查处十八大后、八项规定出台后仍然顶风违纪的行为，越往后执纪越严。

文章称，强化“不敢腐”氛围，逐步实现“不能腐”“不想腐”。要综合施策，加大治本力度。实现“不能腐”首要的是选对人、用好人，不断健全干部选拔任用和管理监督制度，逐步形成不能腐的制度体系，把篱笆扎得更紧，真正把权力关进制度的笼子。

中国四中全会提出依法治国，提出180多项对依法治国具有重要意义的改革举措，强调要坚决遏制和预防腐败现象。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。