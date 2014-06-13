福州市原副市长时小雨因严重违纪违法被立案调查--中纪委

路透北京6月13日 - 中国中央纪委监察部网站周五宣布，福建省福州市原副市长时小雨因严重违纪违法被立案调查。日前，福建省纪委已将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

中纪委网站同日发布，厦门市经济发展局原局长、党组书记柯志敏（副厅级）和厦门市同安区西柯镇原党委书记曾鸣（正处级）因严重违纪违法被立案调查；日前，厦门市纪委已将两人涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

中共中央纪委副书记杨晓渡此前表示，将坚持以零容忍态度惩治腐败，加大案件查处力度，重点查处十八大后还不收敛不收手的、问题线索反映集中的、群众反映强烈的、现在重要岗位且可能还要提拔使用的党员干部，形成有力震慑，坚决遏制腐败蔓延势头。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括被免去江西省副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山等。（完）

(发稿 李贺; 审校 张喜良)

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