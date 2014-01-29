江苏首富朱兴良因涉嫌行贿被捕

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透上海1月29日 -上市公司苏州金螳螂(002081.SZ)周二发布公告称，公司董事、实际控制人朱兴良因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕。中国媒体称，朱兴良与前南京市长季建业落马案有关。
公告称，公司1月27日接到朱兴良家属关于朱兴良被捕的通知。朱兴良在2013年福布斯中国富豪榜排名第55，身家20.4亿美元。朱兴良是金螳螂最大股东。
金螳螂称目前公司经营活动一切正常。该公司股价自周一以来下跌约10%。
季建业因涉嫌严重违纪，已于去年10月19日被免职。
《新京报》曾报道称，在季建业工作过的多个城市，金螳螂曾获得大量政府项目。
据该报报道，朱兴良自7月27日起被执行监视居住。该报称，朱兴良被调查，与季建业有关。
金螳螂因参与多个有影响的工程项目而闻名，其中包括2008年奥运会“鸟巢”和国家大剧院等。（完）
编译：侯雪苹 发稿：王凤昌
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。