江苏首富朱兴良因涉嫌行贿被捕

路透上海1月29日 -上市公司苏州金螳螂(002081.SZ)周二发布公告称，公司董事、实际控制人朱兴良因涉嫌行贿，被检察机关批准执行逮捕。中国媒体称，朱兴良与前南京市长季建业落马案有关。

公告称，公司1月27日接到朱兴良家属关于朱兴良被捕的通知。朱兴良在2013年福布斯中国富豪榜排名第55，身家20.4亿美元。朱兴良是金螳螂最大股东。

金螳螂称目前公司经营活动一切正常。该公司股价自周一以来下跌约10%。

季建业因涉嫌严重违纪，已于去年10月19日被免职。

《新京报》曾报道称，在季建业工作过的多个城市，金螳螂曾获得大量政府项目。

据该报报道，朱兴良自7月27日起被执行监视居住。该报称，朱兴良被调查，与季建业有关。

金螳螂因参与多个有影响的工程项目而闻名，其中包括2008年奥运会“鸟巢”和国家大剧院等。（完）

编译：侯雪苹 发稿：王凤昌

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