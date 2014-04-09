中国四川省文联原主席郭永祥严重违纪违法被“双开”

路透北京4月9日 - 中共中央纪委对四川省文联原主席郭永祥严重违纪违法问题进行了立案检查。

中纪委网站发布公告称，郭永祥利用职务上的便利为他人谋取利益，本人或通过其子收受巨额贿赂；收受礼金；利用职务上的便利为其子经营活动谋取利益；道德败坏。郭永祥的行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题已涉嫌犯罪。

公告称，依据《中国共产党纪律处分条例》等有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予郭永祥开除党籍、开除公职处分；收缴其违纪所得；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

对郭永祥的调查自去年开始。

路透无法联系到郭永祥置评，也不清楚他是否请了律师。

公开资料显示，郭永祥曾在前政治局常委周永康身边工作至少12年。据路透之前报道，消息人士称周永康本人正接受贪腐调查。（完）

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