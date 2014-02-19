海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法 正接受组织调查

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京2月19日 -中国正加大“苍蝇老虎一起打”的反腐行动。中央纪委网站周二稍晚发布消息称，海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这也是今年首位落马的省部级官员。
据国内媒体新京报报导，冀文林与此前落马的多名副省级以上官员有交集。其在四川任职期间，曾是2013年6月落马的四川省文联主席、原省人大副主任郭永祥，四川省原政协主席李崇禧的下属。此外，冀文林与2013年8月落马的中石油原高层李华林私交甚好。
中石油系的贪腐调查持续发酵。在这波中石油高层的严重违纪案中，先是去年8月26日中石油集团副总经理王永春接受调查，接着27日中石油副总裁李华林等三名高层被中国有关部门调查。到9月1日，原中石油董事长、时任国资委主任蒋洁敏落马。
据海南省政府网站公开披露的信息，冀文林出生于1966年7月，内蒙古凉城人，1998-2000年在国土资源部办公厅值班室任调研员和部长秘书，随后曾在四川省委及公安部任职，自2010年10月起担任海南省海口市委副书记一职至今，自2013年1月起还兼任海南省副省长职务。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。