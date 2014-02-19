海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法 正接受组织调查

路透北京2月19日 -中国正加大“苍蝇老虎一起打”的反腐行动。中央纪委网站周二稍晚发布消息称，海南省副省长冀文林涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。这也是今年首位落马的省部级官员。

据国内媒体新京报报导，冀文林与此前落马的多名副省级以上官员有交集。其在四川任职期间，曾是2013年6月落马的四川省文联主席、原省人大副主任郭永祥，四川省原政协主席李崇禧的下属。此外，冀文林与2013年8月落马的中石油原高层李华林私交甚好。

中石油系的贪腐调查持续发酵。在这波中石油高层的严重违纪案中，先是去年8月26日中石油集团副总经理王永春接受调查，接着27日中石油副总裁李华林等三名高层被中国有关部门调查。到9月1日，原中石油董事长、时任国资委主任蒋洁敏落马。

据海南省政府网站公开披露的信息，冀文林出生于1966年7月，内蒙古凉城人，1998-2000年在国土资源部办公厅值班室任调研员和部长秘书，随后曾在四川省委及公安部任职，自2010年10月起担任海南省海口市委副书记一职至今，自2013年1月起还兼任海南省副省长职务。（完）

(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)

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