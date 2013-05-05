原山东副省长黄胜被判处无期徒刑

路透北京5月4日 - 原山东省副省长黄胜因受贿超过1,200万元被判处无期徒刑，并没收个人全部财产，这是新一届领导人推行反腐以来被判刑的最高级别官员。

新华社报道称，1998年至2011年，黄胜多次收受财物，共计折合人民币超过1,200万元。

习近平3月上任以来，一直要求打击腐败，称问题很严重，可能威胁中国共产党的存亡。

一些高级别官员已经落马，包括原四川省委副书记李春城，原因是涉嫌严重违纪。前铁道部部长刘志军因涉嫌受贿罪和滥用职权罪，4月被提起公诉。

官方媒体周五报道，去年在微博上被曝光不雅视频的原重庆北碚区区委书记雷政富将因受贿罪被起诉。（完）

编译：李富强 发稿：王燕焜

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