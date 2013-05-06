原山东省副省长黄胜被判处无期徒刑

朝鲜半岛紧张局势升温之际 美国副总统彭斯将赴首尔访问
路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透北京5月4日 - 原山东省副省长黄胜因受贿超过1,200万元被判处无期徒刑，并没收个人全部财产，这是新一届领导人推行反腐以来被判刑的最高级别官员。
新华社报道称，1998年至2011年，黄胜多次收受财物，共计折合人民币超过1,200万元。
习近平3月上任以来，一直要求打击腐败，称问题很严重，可能威胁中国共产党的存亡。
一些高级别官员已经落马，包括原四川省委副书记李春城，原因是涉嫌严重违纪。前铁道部部长刘志军因涉嫌受贿罪和滥用职权罪，4月被提起公诉。
官方媒体周五报道，去年在微博上被曝光不雅视频的原重庆北碚区区委书记雷政富将因受贿罪被起诉。（完）
编译：李富强 发稿：王燕焜
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路透华盛顿4月14日 - 美国副总统彭斯周日将前往韩国，他的幕僚表示，这显示在朝鲜核计划引发紧张局势升温之际，美国恪守对盟友的承诺。
路透首尔4月14日 - 韩国警方周五表示，没有在三星生命首尔总部发现爆炸物。 一名警官对路透表示，派到位于首尔南部瑞草区三星生命大楼的警官下午1:38(0438GMT)称，没有发现爆炸物。 该建筑今日稍早被疏散，之前据称里边有爆炸物。(完) (编译 王颖；审校 于春红)
路透华盛顿4月13日 - 美国军方表示，为打击伊斯兰国(ISIS)在阿富汗东部地区的洞穴和隧道网络，美军周四投放了一枚有“炸弹之母”之称的大型空爆炸弹，这是迄今美国在战斗中使用的威力最大的非核爆炸装置。