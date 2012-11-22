中国颁布12项禁令 规范金融央企负责人职务消费

意大利前总理伦齐辞去民主党党魁 将谋求再次获选
路透罗马2月19日 - 前意大利总理伦齐(Matteo Renzi)周日辞去执政的民主党(PD)党魁一职，为党内的权力争夺铺路，届时他将迎战对手的挑战。伦齐的党内敌手扬言要撕裂这个中间偏左的政党。
路透北京11月21日电---新华社报导称，财政部、监察部、审计署对国有银行和中央金融企业负责人职务消费联合签发12项禁止性规定。这也是中国政府打击腐败和官员铺张浪费的最新努力。
习近平在十八届中央政治局第一次集体学习时表示，如果腐败问题越演越烈，中国共产党或将面临社会动荡和政权垮台的风险。
新华社报导称，办法规定，国有银行或中央金融企业负责人不得超标准购买公务车辆，不得违反规定用公款进行高消费娱乐活动，不得用公款支付应由个人承担的住宅购置、住宅装修、物业管理费等。
本办法将自2012年12月1日起施行。（完）
编译：靳怡雯 发稿：王燕焜
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