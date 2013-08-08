刘铁男严重违纪违法被开除党籍和公职--新华

路透北京8月8日 - 新华社周四报道称，国家发展和改革委员会原党组成员、副主任，国家能源局原党组书记、局长刘铁男被开除党籍和公职，其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。

报道称，“经查，刘铁男利用职务上的便利为他人谋取利益，本人及其亲属收受巨额钱物；违规为其亲属经营活动谋取利益；收受礼金礼品；道德败坏。”

报道还称，刘铁男的上述行为已构成严重违纪违法，其中有的问题已涉嫌犯罪。

依据《中国共产党纪律处分条例》、《行政机关公务员处分条例》的有关规定，经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予刘铁男开除党籍处分；经监察部报国务院批准，决定给予其行政开除处分；收缴其违纪违法所得；将其涉嫌犯罪问题移送司法机关依法处理。（完）

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