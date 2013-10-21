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时事要闻 | 2013年 10月 21日 星期一 08:32 BJT

南京市长季建业涉嫌严重违纪被免职

路透北京10月19日 - 新华社周六报道称，江苏省南京市委副书记、市长季建业涉嫌严重违纪，中央已决定免去其领导职务，现正在按程序办理。

两天前，人民网报道称季建业因经济问题被中纪委“双规”。报道援引南京当地媒体消息称，季建业涉案金额或超2,000万元人民币。

中国国家主席习近平称，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。（完）

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