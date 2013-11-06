全军和武警整风清退不合理住房和车辆

G7外长盼说服俄罗斯切断与叙利亚总统阿萨德的关系
美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透北京11月5日 -新华社周二报道称，全军和武警部队自查自纠初见成效，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。
中国国家主席、中央军委主席习近平曾表示，腐败问题关系到党和国家生死存亡，要坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
中国自1990年代末加大力度治理军队腐败，禁止军人经商。但由于透明度不足，加上缺乏制衡，军队腐败问题近年来日益严重。
新华社报道称，全军和武警部队在党委班子成员带动下，各大单位共清退不合理住房8,100余套、车辆2.5万多台。
“各大单位党委围绕军委明确的9个方面问题，采取‘说清楚’‘交明白账’的办法，即知即改、立说立行，对超占的住房都作出腾退承诺，对固定使用的越野车实行集中统管，对军职领导干部实际使用的秘书全部清退，并向军委提交自查自纠情况报告。”（完）
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美军上周向叙利亚一空军基地发射导弹，以报复美国及其盟友所谓叙利亚军队对平民进行的毒气攻击。叙利亚政府否认曾进行这样的毒气化武攻击。
路透4月10日 - 美国地质调查局(USGS)公布，周一菲律宾东南外海发生规模6.1级地震。 目前没有伤亡报告。 该地震发生在棉兰老岛南岛General Santos的东南以东236公里处。(完) (编译 于春红; 审校 王洋)
路透首尔4月10日 - 韩国当局表示，中国最高核问题特使及韩国周一同意，如果朝鲜实行核试验或试射洲际弹道导弹，将采取强烈措施。