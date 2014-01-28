接受企业主宴请发生人员醉亡 福建三明市副市长被免职

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京1月27日 -中央纪委监察部网站通报，福建省纪委对反映三明市副市长、沙县县委书记陈瑞喜等人接受企业主宴请发生人员醉亡问题进行了调查处理。
通报称，2013年9月9日，陈瑞喜会同沙县代县长林昭闹等，与一私营企业主商谈投资项目后接受其邀请，到该企业内部食堂聚餐。事后，一名参与聚餐的领导干部酒后突发性猝死，造成了不良社会影响。
通报指出，经福建省纪委常委会研究并报省委同意，决定给予陈瑞喜党内严重警告处分，按程序免去其三明市副市长职务；给予林昭闹和沙县县委常委、常务副县长吕永青党内警告处分；对参与宴请的其他相关责任人进行诫勉谈话。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：