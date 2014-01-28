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时事要闻 | 2014年 1月 28日 星期二 08:16 BJT

接受企业主宴请发生人员醉亡 福建三明市副市长被免职

路透北京1月27日 -中央纪委监察部网站通报，福建省纪委对反映三明市副市长、沙县县委书记陈瑞喜等人接受企业主宴请发生人员醉亡问题进行了调查处理。

通报称，2013年9月9日，陈瑞喜会同沙县代县长林昭闹等，与一私营企业主商谈投资项目后接受其邀请，到该企业内部食堂聚餐。事后，一名参与聚餐的领导干部酒后突发性猝死，造成了不良社会影响。

通报指出，经福建省纪委常委会研究并报省委同意，决定给予陈瑞喜党内严重警告处分，按程序免去其三明市副市长职务；给予林昭闹和沙县县委常委、常务副县长吕永青党内警告处分；对参与宴请的其他相关责任人进行诫勉谈话。（完）

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