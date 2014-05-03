重庆市人大常委会副主任谭栖伟涉嫌严重违纪违法接受调查

中国银监会主席助理杨家才及亲属受查 涉交行杨东平案--财新网
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透北京5月3日 -随着中国“老虎苍蝇一起打”的反腐风暴愈刮愈烈，不断有官员落马。中央纪委监察部网站周六发布公告称，重庆市人大常委会副主任谭栖伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
监察部网站(www.ccdi.gov.cn)未透露其他更多信息。
人民网报导刊登其简历显示，谭栖伟自2013年1月起担任重庆市人大常委会副主任，市政府党组成员，市委移民工委书记（兼），曾任十届、十一届全国人大代表。
之前于2006年3月起至2013年1月，担任重庆市政府副市长、党组成员，并于2006年7月兼任重庆市委移民工委书记。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括近期被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完）
(发稿 李文科; 审校 张喜良)
路透全新邮件产品服务——“每日财经荟萃”，让您在每日清晨收到路透全球财经资讯精华和最新投资动向。请点击此处(here)开通此服务。
路透北京4月17日 - 中国金融反腐不断升级。中国知名国内媒体--财新网报道称，在保监会主席项俊波因严重违纪被审查的消息宣布当天，银监会主席助理杨家才也于4月9日被调查，同时被查的还包括其妻与其子。报道称，杨家才所涉的是交行杨东平案。
路透4月17日 - 土耳其总统埃尔多安(Tayyip Erdogan)宣布在周日的公投中获得胜利，对现代土耳其政体进行最大规模的修改赋予他强大的权力，但反对者表示，这次公投存在诸多违规行为，他们将对公投结果发起挑战。
路透图卢兹/巴黎4月16日 - 法国极左翼总统候选人梅朗雄(Jean-Luc Melenchon)举行了一场由数以万计公众参加的竞选集会，以保持逆袭势头。目前距离法国4月23日举行第一轮选举还有一周时间。