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时事要闻 | 2014年 5月 4日 星期日 07:18 BJT

重庆市人大常委会副主任谭栖伟涉嫌严重违纪违法接受调查

路透北京5月3日 -随着中国“老虎苍蝇一起打”的反腐风暴愈刮愈烈，不断有官员落马。中央纪委监察部网站周六发布公告称，重庆市人大常委会副主任谭栖伟涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

监察部网站(www.ccdi.gov.cn)未透露其他更多信息。

人民网报导刊登其简历显示，谭栖伟自2013年1月起担任重庆市人大常委会副主任，市政府党组成员，市委移民工委书记（兼），曾任十届、十一届全国人大代表。

之前于2006年3月起至2013年1月，担任重庆市政府副市长、党组成员，并于2006年7月兼任重庆市委移民工委书记。

十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加加大巡视检查力度，各地落马的官员不断，包括近期被免去江西省人民政府副省长职务的姚木根，涉嫌严重违纪问题被调查的吉林省通化市委副书记、市长田玉林，安徽省滁州市市委书记江山，安徽省宣城市中级人民法院院长杨谋林，贵州省兴义市人大常委会副主任谢春等。（完）

(发稿 李文科; 审校 张喜良)

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