中国一季度立案侦查贪贿案件同比增五分之一

特朗普暂且不争边境筑墙费用预算 美国政府周末关门风险减退
路透华盛顿4月25日 - 总统特朗普愿意让步后，美国政府本周末可能关门的威胁周二似有减退。他不再坚持要求国会现在就把美墨边境筑墙费用纳入预算支出法案。
路透北京5月14日 -中国最高人民检察院反贪污贿赂总局局长徐进辉周三表示，今年1-3月，全国检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案件8,222件10,840人，同比增加近五分之一。其中，贪污贿赂五万元以上、挪用公款十万元以上的大案6759件，占立案总件数的82.2%。
徐进辉在最高人民检察院的新闻发布会上表示，中国正在加大办案力度。
徐进辉介绍，与去年第一季度比，立案侦查贪污贿赂犯罪案件的件数、人数分别上升24%和19.8%。”
与去年相比，贪污贿赂犯罪案件侦查终结4904人，同比上升16.4%；提起公诉3095人，同比上升7.4%。（完）
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