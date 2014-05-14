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时事要闻 | 2014年 5月 14日 星期三 18:38 BJT

中国一季度立案侦查贪贿案件同比增五分之一

路透北京5月14日 -中国最高人民检察院反贪污贿赂总局局长徐进辉周三表示，今年1-3月，全国检察机关共立案侦查贪污贿赂犯罪案件8,222件10,840人，同比增加近五分之一。其中，贪污贿赂五万元以上、挪用公款十万元以上的大案6759件，占立案总件数的82.2%。

徐进辉在最高人民检察院的新闻发布会上表示，中国正在加大办案力度。

徐进辉介绍，与去年第一季度比，立案侦查贪污贿赂犯罪案件的件数、人数分别上升24%和19.8%。”

与去年相比，贪污贿赂犯罪案件侦查终结4904人，同比上升16.4%；提起公诉3095人，同比上升7.4%。（完）

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