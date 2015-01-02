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时事要闻 | 2015年 1月 2日 星期五 13:27 BJT

中国外长助理张昆生被免职 涉嫌违纪接受调查

路透北京1月2日 - 中国外交部周五称，张昆生已被免去外交部部长助理职务，因涉嫌违纪，正在接受调查。

外交部发布的简短声明并未提供其他细节。

媒体称，原兼任礼宾司司长的张昆生在四名外交部部长助理中排名第一，级别仅低于副外长。

中国媒体称，原外交部新闻司司长秦刚转任礼宾司长，其新闻司司长的职务由外交部部长助理刘建超兼任，这也是刘建超第二次担任外交部新闻司司长。（完）

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