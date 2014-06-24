中国发改委原副主任刘铁男被公诉

法国周日进行总统大选首轮投票 马克龙和勒庞有望进入最终对决
路透巴黎4月23日 - 法国周日举行总统大选首轮投票，这次竞争激烈的选举对欧洲的未来至关重要，亦因将检验选民对现有政治建制的不满程度而备受关注。
路透北京6月23日 - 中国当局周一正式对原发改委副主任刘铁男提起公诉，当前中国当局正大力开展反腐。
刘铁男去年5月因涉嫌严重违纪接受调查，被免去领导职务，8月被开除党籍和公职。
2012年底，《财经》杂志副主编罗昌平在微博实名举报刘铁男涉及不法行为。
检察机关起诉书指控称，刘铁男利用其担任国家计委产业发展司司长、国家发改委工业司司长、国家发改委副主任等职务上的便利，为他人谋取利益，非法收受他人财物，数额特别巨大，依法应当以受贿罪追究其刑事责任。（完）
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路透莫斯科4月21日 - 俄新社周五援引克里姆林宫发言人Dmitry Peskov的言论称，对于俄罗斯正将军事硬件设施和军队运往俄罗斯与朝鲜边境地带的媒体报导，Peskov不予置评。
路透巴黎4月21日 - Elabe周五公布的民意调查显示，法国大选中间派候选人马克龙料在周日的首轮投票中胜出，而极右翼领导人勒庞支持率进一步落后于马克龙。