广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法 正接受调查--中纪委

美国副总统彭斯称将与中日韩找出应对朝鲜的和平方案
路透东京4月18日 - 美国副总统彭斯周二表示，应对朝鲜(北韩)的所有选项都在台面上，但特朗普决心与中日韩合作找出一个和平的解决方案。
路透北京6月27日 - 中国中央纪委监察部周五称，广东省委常委、广州市委书记万庆良涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
另外，中纪委亦对国家信访局原党组成员、副局长许杰严重违纪违法问题进行了立案检查。
“经查，许杰利用职务上的便利为有关单位或个人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；对国家信访局来访接待司发生的系列严重违纪违法案件负有主要领导责任；与他人通奸，”中纪委网站刊登的通知称。
中纪委称，许杰的上述行为已构成严重违纪违法，其中受贿问题已涉嫌犯罪；决定对其给予开除党籍处分，将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
新华社5月底援引广东省纪委通报称，广东省政府副秘书长、省海防与打私办主任罗欧涉嫌严重违纪问题，正在接受组织调查。
十八大以来，中央反腐力度明显加强，伴随着中央巡视组不断加大巡视检查力度，各地落马的官员不断。新华社6月中旬报导称，中国人民政治协商会议第十二届全国委员会副主席苏荣涉嫌严重违纪违法，目前正接受调查。（完）
(发稿 乔艳红; 审校 张喜良)
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