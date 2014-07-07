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时事要闻 | 2014年 7月 7日 星期一 09:42 BJT

王岐山：党内监督没有禁区

路透北京7月5日 - 中共中央政治局常委、中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长王岐山在内蒙古调研时称，巡视是给党的肌体作“体检”，党内监督没有禁区、没有例外。

中央纪委监察部网站发布了王岐山的讲话内容。（here

王岐山称，巡视发现的问题印证了党中央对党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂的判断是完全正确的，警示我们要把遏制腐败蔓延势头作为目标任务，须臾不可懈怠。

中国国家主席习近平上任后掀起反腐运动，坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。

中共已派多个中央巡视组前往地方进行调研。（完）

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