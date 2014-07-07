王岐山：党内监督没有禁区

中国官媒评论称朝鲜须尊重和遵守联合国决议 不可在错误道路上越走越远
路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透北京7月5日 - 中共中央政治局常委、中央纪委书记、中央巡视工作领导小组组长王岐山在内蒙古调研时称，巡视是给党的肌体作“体检”，党内监督没有禁区、没有例外。
中央纪委监察部网站发布了王岐山的讲话内容。（here）
王岐山称，巡视发现的问题印证了党中央对党风廉政建设和反腐败斗争形势依然严峻复杂的判断是完全正确的，警示我们要把遏制腐败蔓延势头作为目标任务，须臾不可懈怠。
中国国家主席习近平上任后掀起反腐运动，坚持“老虎”、“苍蝇”一起打。
中共已派多个中央巡视组前往地方进行调研。（完）
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路透北京4月30日 - 人民日报周日刊登”朝鲜半岛需要负责任行动“（钟声）的评论文章称， 朝鲜必须尊重和遵守联合国安理会决议，不可在射导、核试、被制裁，再射导、再核试、再被进一步制裁的错误道路上越走越远。
路透首尔4月29日 - 朝鲜周六试射一枚弹道导弹，不久前美国国务卿蒂勒森(Rex Tillerson)刚刚警告过，如果不能遏制朝鲜的弹道导弹及核计划，可能导致“灾难性后果”。
路透马尼拉4月28日 - 马来西亚总理纳吉布周五警告称，东南亚国家必须确保本国经济增长具有包容性，否则被边缘化的人群可能会转为暴力极端主义者，甚至推翻政治制度。