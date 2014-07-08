中纪委通报复旦大学、中粮集团等巡视情况

路透上海7月8日 - 中共中央纪律检查委员会称已发现上海复旦大学和中粮集团存在腐败的迹象。

中纪委在周一晚间发布的声明中称，干部群众反映复旦大学科研经费管理使用混乱，违规现象突出。

“校办企业管理中“一手办学、一手经商”现象突出，监管制度不健全，校辖附属医院摊子大、权属杂、监管难，极易诱发腐败。”

巡视组在向中粮集团反馈巡视情况时称，干部群众反映该公司对违规违纪行为处理偏软；执行中央八项规定精神不够严格，公款支付打高尔夫球费用等奢侈浪费问题突出。

巡视组在向河南省反馈巡视情况时表示，干部群众反映了一些不容忽视的问题，主要是：一些领导干部官商勾结，权钱交易，插手土地转让、工程招投标等收受贿赂问题比较严重；有的领导干部生活作风腐化，为特定关系人谋取不正当利益；享乐主义风气仍然存在，会风文风转变不到位，官僚主义现象时有发生；在干部选拔任用方面，买官卖官问题突出，跑官要官、拉票贿选问题一度也比较严重。

巡视组在提到干部群众反映的辽宁省的问题时表示，领导干部插手工程招投标、土地和矿产资源交易等反映突出，利用婚丧嫁娶大操大办、违规公务用车、多占住房、公款高消费娱乐等问题仍多有反映。

中国国家主席习近平承诺反腐要老虎、苍蝇一起打。自上任以来，中央已向全国派出多个反腐巡视组。（完）

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