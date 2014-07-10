中国反腐如火如荼 或令官员“明哲保身”

图为人民大会堂外飘扬的中国国旗和执勤的武警。 REUTERS/Petar Kujundzic

路透北京7月9日(记者 药朝清/白宾) - 中国反腐运动让很多人胆战心惊，很多中国官员竭尽所能地避免麻烦，有的对于审批大型项目十分忐忑，有的则寻求提前退休。

一些被调查的国企高管甚至自杀。

消息人士和国企官员表示，尽管此次反腐受到通常对此类打击活动心存质疑的民众的欢迎，但也造成了一个意想不到的后果：那些原本应该执行经济改革并掌管政府机构的人行事拖沓，因为他们担心受到不必要的关注。

担心的原因之一是，此次反腐运动已进行18个月了，迄今还没有放松的迹象。中国政府上周宣布，前中共政治局委员、军委副主席徐才厚被开除党籍，对其涉嫌受贿犯罪问题及问题线索移送最高人民检察院授权军事检察机关依法处理。

另外一个原因在于，中国的腐败现象很普遍，特别是在政府采购、能源和建筑业以及土地使用和采矿招标过程中，因此很多官员明白，他们或许就是下一个被查的对象。

浙江省一名政府官员表示：“现在反腐对经济产生挺大的影响。 地方官员现在不那么热衷上投资项目了，他们都保持低调。”

“人们一开始觉得这次反腐是暂时的，和以前一样。”

一些消息人士表示，很多大型项目在网上受到越来越多公众的关注，即便其中不涉及腐败问题，也使得很多官员小心谨慎。比如，过去一年很多项目被搁置，因老百姓提出环境问题担忧。

**恐惧及不确定性**

当然，反腐运动并不是某些官员不作为的唯一原因。

中国常常存在政策执行问题。任何可能会影响地方政府影响力并减少其收入的政策可能都会面临抵制。

尽管没有数据显示反腐正在伤及中国经济，但北京华创证券估计，反对政府官员奢侈浪费的运动或令中国去年经济增速减少了0.4个百分点。

由于反腐运动的敏感性，接受路透采访的十多名政府官员和企业高管均不愿透露姓名。

但他们给出的类似说法反映出，此次反腐败运动对中国政府机构影响深远。

北京一名公务员说，她所在办公室的一些官员近来被要求填写表格，不仅要在表格中详细写明个人资产，还要写清楚其子女或其他近亲的生活所在地，以确定子女或近亲是否在国外生活。

“裸官”是中国反腐运动的重要目标。这部分官员有时会涉嫌利用海外关系非法转移资产。

上述公务员称：“现在弥漫着一种恐惧和不确定性的气氛。没人愿意做任何可能会引起不必要注意的事情。这就意味着办公室现在基本什么都干不成。”

2012年11月，习近平开始掀起中国的反腐运动，在一定程度上是为了提升共产党和政府的形象。

虽然中国已进行一些试点，要求较低级别官员披露个人资产，但公开谈论高层官员的财富仍然是个禁忌。

路透4月曾报导称，习近平打击涉嫌贪腐的高官，在党政军重要职位换上自己的人以及改革派官员。

新华社6月30日报导称，自2012年12月以来，已有约30名省部级及以上官员接受组织调查。

一些消息人士表示，这造成寒蝉效应，并称有些官员寻求提前退休，以避开风头。

北京华创证券经济学家牛播坤表示：“他们的心态就是别出麻烦被抓起来。”

**自杀**

随着反腐败运动的推进，一些被调查的对象选择自杀。

《中国青年报》今年4月报导称，在2013年1月-2014年4月，共有54名各级官员非正常死亡，其中超四成是自杀，八人为跳楼自杀。

中铁总裁白中仁今年1月跳楼自杀，三精制药(600829.SS)董事长刘占滨5月被立案侦查，同月跳楼身亡。

领导层知道一些官员现在希望保持低调。官方媒体报导称，在5月30日召开的国务院常务会上，国务院总理李克强批评一些不作为的地方官员“尸位素餐”。

《人民日报》6月发表了三篇头版评论文章，抨击不作为的地方官员。

上海华宝信托经济学家聂文表示：“近期反腐力度比较大，地方官员观望的气氛比较浓重。这对经济造成很大影响。”（完）

编译：靳怡雯 发稿：程芳/王凤昌

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