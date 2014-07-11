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中国财经 | 2014年 7月 11日 星期五 09:39 BJT

中国最高检要求加大职务犯罪大要案信息发布

路透北京7月10日 - 中国官方媒体报导称，最高人民检察院要求及时公布检察机关办理职务犯罪大要案进展情况。

新华社周三晚间报导称，最高人民检察院要求进行此类信息公布时要更加主动及时、常态化。

“职务犯罪大要案的发布范围包括省部级领导干部涉嫌职务犯罪案件，以及重大责任事故、重大食品药品安全事故等产生重大社会影响事件背后的职务犯罪案件，”报导指出。

“内容包括犯罪嫌疑人身份、涉嫌罪名、基本案情以及案件所处诉讼阶段。”

报导称，一些案件还将公布图片和视频。

新华社指出，涉及国家机密或个人隐私的信息将不会披露。（完）

编译：李富强 发稿：程芳

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