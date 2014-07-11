香港《经济日报》：中央抓金融反腐 内银股添忧

《信报》：马克龙异军突起 中间派歪打正着
执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
（7月11日社评）
央视日前揭破中国银行涉代客洗钱，此除惹违法之疑，更令人关注中央反腐动向；金融反腐既助中央遏国企垄断，亦是反腐突破口，新一轮金融反腐风暴渐成形，添内银股投资风险。
内地银行业突风声鹤唳，因多家银行的分支行行长突集体「出事」落马，除涉一些地方小银行，更涉如建设银行、工商银行等大行，并盛传有银行支行行长疑为回避调查，自杀身亡。此反映中央的反腐战綫，正扩至内地金融业。中央展开金融反腐，应有两主因。
其一，打击垄断行业腐败。金融业既具垄断特质，且行内贪腐问题一直为民众诟病，自然成中央打贪目标。
其二，藉金融业谋反腐突破。中央反腐工作的难点，是厘清贪官背后的资金链，而不少行贿受贿行为尤其涉巨额贿款的大案，势涉金融操作漂白黑钱，故金融反腐实有利中央以钱追人，揪出幕后贪官。
中央以政治局常委王岐山为反腐旗手，掌管中纪委，除因他铁面的作风，更应因他曾在多家商业银行以至央行任职，并曾处理广东国际信托破产案，对打击金融违规违纪有丰富实战经验，遂被中央委以重任。
无论中行事件的底因如何，中央金融反腐风暴正渐成形，风势更可能愈吹愈强，由中小银行以至大型国有银行皆可能「中箭」，为内地银行、内地金融股增添新的政策风险，小投资者须加留神。
注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。
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执政党太无能，在野党太危险，于是时势造英雄，成就了中间派的马克龙（Emmanuel Macron）一跃而成为法国人的希望所在。
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