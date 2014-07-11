全国政协经济委员会原副主任杨刚严重违纪被双开--中纪委

朝鲜在建军85周年之际进行大规模实弹演习--韩联社
路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京7月11日 - 中国中央纪委监察部网站周五公布，政协第十二届全国委员会经济委员会原副主任杨刚因严重违纪违法，被开除党籍、开除公职（双开）。
中纪委称，经查杨刚利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂；与他人通奸。杨刚的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪，并将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
杨刚在新疆工作41年，曾任新疆维吾尔自治区党委副书记，自治区常务副主席，其后任国家质量监督检验检疫总局党组副书记、副局长，全国政协经济委员会副主任。
中纪委周四晚还宣布四川省成都市政协副主席付毅涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。
本周二公布的海南省委常委、副省长谭力涉嫌严重违纪违法正接受组织调查。初步统计，十八大以来已有愈30多位省部级高官被查。（完）
(发稿 沈燕; 审校 黄凯)
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路透首尔4月25日 - 韩国联合通讯社周二报导称，朝鲜(北韩)在周二人民军建军85周年当天进行了大规模火炮演习。 韩联社援引未具名韩国政府消息人士的话称，有迹象显示朝鲜军方正在其东海岸城市元山附近地区进行大规模实弹演习。 韩国国防部未立即证实该报导。(完) (编译 徐文焰；审校 王丽鑫)
路透北京4月25日 - 中国最高人民检查院周二称，近日，河北省、贵州省检察机关依法对国家统计局原党组书记、局长王保安涉嫌受贿案，四川省人民政府原副省长李成云涉嫌受贿案提起公诉。
路透华盛顿/北京4月24日 - 美国总统特朗普周一称，联合国安理会必须准备对朝鲜采取新的制裁，因对其最早在周二进行第六次核试验的担忧加剧。