中国反腐进校园 教育部发文设“红线”

路透北京7月15日 - 中国官媒报导称，教育部周一发布了《严禁教师违规收受学生及家长礼金等行为的规定》，禁止教师利用职务之便违规收受学生及家长赠送的礼品礼金，杜绝教育系统内借送礼换取特别照顾的现象。

中国的反腐运动已经从政府官员、国有企业高管延伸到了校园。

新华社援引教育部新规的报导称，严禁教师以任何方式索要或接受学生及家长赠送的礼品礼金、有价证券和支付凭证等财物。

新规还严禁教师参加由学生及家长安排的可能影响考试、考核评价的宴请。

新华社的报导称，教育部还严禁教师通过向学生推销图书、报刊、生活用品、社会保险等商业服务获取回扣。

教育部表示，要抓住重要节假日和时间段，特别是教师节及学校开学、学生毕业等重要节点有针对性地开展专项治理。

根据新规，对违规违纪的，发现一起、查处一起，对典型案件要点名道姓公开通报曝光。情节严重的，依法依规给予开除处分，并撤销其教师资格；涉嫌犯罪的，依法移送司法机关处理。（完）

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