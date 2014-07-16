青海省委原常委毛小兵被双开 昆明市委原书记张田欣被开除党籍

路透北京7月16日 - 中国中央纪委监察部网站周三公布，青海省委原常委毛小兵严重违纪被开除党籍和公职；云南省委原常委、昆明市委原书记张田欣严重违纪被开除党籍，并对其违纪问题进行立案审查。

公告称，经查毛小兵利用职务上的便利为他人谋取利益，索取、收受巨额贿赂；与他人通奸。毛小兵的上述行为已构成严重违纪，其中受贿问题已涉嫌违法犯罪。决定给予毛小兵开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

经查，张田欣失职渎职造成国有资产损失；利用职务上的便利谋取私利，其行为构成严重违纪。决定给予张田欣开除党籍处分，取消其副省级待遇，降为副处级非领导职务；收缴其违纪所得。

同时公布对江西省委原常委、秘书长赵智勇被开除党籍，经查赵智勇利用职务上的便利谋取私利，其行为构成严重违纪。经中央纪委审议并报中共中央批准，决定给予赵智勇开除党籍处分，取消其副省级待遇，降为科员；收缴其违纪所得。（完）

(发稿 沈燕; 审校 林高丽)

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