（更正）今年上半年中国逾2.5万人因贪污贿赂被立案侦查

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
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路透北京7月25日 - 新华社周五报导称，今年1至6月，全国检察机关共立案贪污贿赂犯罪案件19,081件，25,240人。
新华援引最高人民检察院的通报称，贪污贿赂五万元以上、挪用公款十万元以上的大案15,999件，占立案总件数的83.8%，与去年同比数量上升13.7%。
报导称，检察机关进一步加大了追逃追赃力度，高检院不但进一步加强境内追逃追赃力度，而且专门部署加强国际追逃追赃和运用违法所得没收程序开展追赃工作。今年1至6月，共抓获潜逃境内外贪污贿赂犯罪嫌疑人320名。（完）
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路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
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