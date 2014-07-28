广东866名“裸官”被调岗

上海原副市长艾宝俊因受贿、贪污被判有期徒刑17年
路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透上海7月26日 - 据广东省政府门户网及当地媒体报导称，广东全省“裸官”任职调整工作已基本完成，共对866名干部作出了岗位调整处理。
报导称，广东省政府摸查发现，该省共有“裸官”2,190名。“裸官”指的是配偶已移居国（境）外，或者没有配偶、子女均已移居国（境）外的国家工作人员。
中国官媒此前报导称，“裸官”将不会被列为考察提拔对象，因“裸官”是腐败案件中的高危人群。
新华社曾称，广东省“裸官”问题严重。（完）
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路透北京4月28日 - 中国中央电视台周五报导，福建省漳州市中级人民法院公开宣判上海市委原常委、副市长艾宝俊受贿、贪污案，决定执行有期徒刑17年，并处没收个人财产580万元人民币。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四抱怨巴黎气候协议对美国不公平，并告诉路透他将在大约两周内公布美国对该协议的决定。
路透华盛顿4月27日 - 美国总统特朗普周四淡化了美国政府可能停摆的严重性；美国国会还有仅仅不到两天时间来达成一项拨款协议，以避免临时解雇联邦政府工作人员。