广东866名“裸官”被调岗

路透上海7月26日 - 据广东省政府门户网及当地媒体报导称，广东全省“裸官”任职调整工作已基本完成，共对866名干部作出了岗位调整处理。

报导称，广东省政府摸查发现，该省共有“裸官”2,190名。“裸官”指的是配偶已移居国（境）外，或者没有配偶、子女均已移居国（境）外的国家工作人员。

中国官媒此前报导称，“裸官”将不会被列为考察提拔对象，因“裸官”是腐败案件中的高危人群。

新华社曾称，广东省“裸官”问题严重。（完）

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