独家：中国当局调查周永康获得前中共领导人支持--消息人士

图为2014年7月30日，中国报章刊登的周永康照片。 REUTERS/Bobby Yip

路透北京7月30日(记者 林洸耀/白宾) - 消息人士对路透表示，在对前中共中央政治局常委、前中央政法委书记周永康开展调查的问题上，习近平获得了两位具影响力的前中共领导人的支持。这意味着针对周永康的腐败调查不会引发中共内部不和。

政治分析人士指出，倘若未获得中共高层以及其他已退休中共高官的支持，无法调查像周永康这个级别的高官。

至于习近平扩大反腐运动是否令高层政治精英开始感到不安，目前还不太明朗。

两名与中共高层有交集的消息人士称，前任国家领导人胡锦涛和江泽民都支持对周永康展开正式调查。周永康是自新中国建立以来因涉嫌贪腐被调查的最高级别官员。

中共周二简短声明中称，鉴于周永康涉嫌严重违纪，中共中央决定，依据《中国共产党章程》和《中国共产党纪律检查机关案件检查工作条例》的有关规定，由中共中央纪律检查委员会对其立案审查。声明未提及其是否涉及违法的字眼。

现年71岁的周永康曾担任中共中央政治局常委、中央政法委书记五年，2012年退休。

一名消息人士称：“江泽民、胡锦涛和习近平在处理周永康严重违反党纪的问题上取得了共识。”

在中国政治体制中，前领导人通常还会发挥很大影响力。

声明没有详述周永康的违纪行为，但消息人士称，他被控利用职权为他人谋利，直接和通过家人收受他人巨额贿赂。

消息人士说：“针对周永康的指控不会都对外公开。”

路透无法联系到周永康置评，目前不清楚他是否有律师。

**谁是下一个**

中共中央政治局已决定于今年10月召开中国共产党第十八届中央委员会第四次全体会议，研究全面推进依法治国重大问题。

另一名与高层有联系的消息人士称，习近平考虑让中央委员会决定是否对周永康提起刑事诉讼，而非仅作出党内处理。

消息人士说：“如果习近平决定让中央委员会就是否起诉周永康投票，这将是史无前例的举动。”

政治分析人士称，若打破“刑不上常委”的不成文规则，可能会惹恼其他中共元老，因后者可能担心，如果对周永康的调查结束后，反腐力度仍不放松，他们及其家人可能会是下个目标。

习近平掀起的反腐运动让很多中国官员胆战心惊，不少官员竭尽所能地避免麻烦，有的对于审批大型项目十分忐忑，有的寻求提前退休。一些被调查的国企高管甚至选择自杀。

新华社6月30日报导称，自2012年12月以来，已有约30名省部级及以上官员接受组织调查。

《人民日报》网站人发表题为“打掉大老虎周永康，不是反腐句号”的评论。

评论文章中表示：“反腐不会止步。打掉周永康，决不是反腐的句号，这只是阶段性的一步。接下来，谁腐败谁同样会受到惩处。”

路透去年12月报导称，在成立专门小组调查周永康涉嫌贪腐问题后，周永康实际上已被软禁。

路透还曾引述消息人士的话称，周永康的亲戚、盟友和商业伙伴等有300多人被拘押、逮捕或问话，而周的家人和亲信盟友等被当局没收的资产达至少900亿元人民币。

《财新》杂志报导称，周永康之子周滨已被捕。（完）

编译：靳怡雯 发稿：王凤昌

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