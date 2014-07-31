《信报》：既要打虎防贪腐 也须严禁养老虎

（7月31日社评）

和珅跌倒，嘉庆吃饱，和珅一般被称为中国史上超级贪官，扳倒和珅的清朝嘉庆帝可说是反腐史上最勇猛的「打虎英雄」，不过饶富兴味的是，嘉庆帝所列出和珅的20条罪名之中，关于涉贪其实着墨不多。

究其死因，其实是权力斗争，嘉庆帝并没有决心反贪防腐，扳倒「前朝余孽」的目的乃巩固自己的江山。

中共官场打破了「刑不上常委」的惯例，立案审查前中共政治局常委周永康，既没有说明具体的罪名，也没有点出反贪的目的，不期然让人联想到，周永康是不是另一个和珅?

大有只手遮天之势的周永康终于被立案审查，客观效果是习近平赢得了打老虎的美名，王岐山也功不可没，间接得益的是油田服务股应声受到追捧，原因是周永康与石油业渊源深缠，现周及一众党羽正式受查，有助释除不明朗因素，利好油服股。可是当世人见到那一张牵连甚广的「千丝万缕关系图」，俨然错综复杂的有组织犯罪集团，人们始终会好奇，习近平要打老虎的话，是不是有必要把养老虎的结构性贪腐文化亦彻底瓦解?须知道，中国官场之腐败已是盘根错节。

贪腐行为约略分三种，第一种是为了温饱而贪，第二种是为了享乐而贪，第三种是为了弄权而贪。习近平作为中国第五代领导核心，眼下最大的挑战在于处理周永康这只大老虎已经费煞思量，还要考虑到如何处理养虎为患的始作俑者。

说到底，中国若要走上法治之路，既要打虎防贪腐，也须严禁养老虎，要是当年没有乾隆养出和珅，再由和珅把贪腐文化植根于官场，嘉庆帝接掌的满清政府不会腐败至千疮百孔。

注：以上的评论仅为摘要，并且不代表路透立场。

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