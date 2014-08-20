昆明铁路局原局长闻清良犯受贿罪 一审被判死缓

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京8月20日 - 新华社报导称，北京市第二中级人民法院周三一审以受贿罪判处昆明铁路局原局长闻清良死刑，缓期二年执行。
2011年，闻清良因违纪被免去昆明铁路局局长职务。北京市二中院经审理查明，2005年至2011年间，闻清良单独或伙同其情妇钟华，在山西省任职期间先后利用职务便利，为多家企业解决铁路运输计划等问题提供帮助，非法收受这些公司负责人给予的款物共计折合人民币2000余万元。
报导称，北京市二中院经审理认为，鉴于该案大部分赃款已追回等具体情节，对闻清良判处死刑，可不立即执行。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：