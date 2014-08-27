周永康被审查说明不存在制度笼子之外的权力--最高法官员

路透上海8月27日 - 中新社报导称，中国最高人民法院党组书记、院长周强表示，中共决定对周永康立案审查充分说明，没有可以凌驾于法律之上的党员。

报导援引周强的说法称，“中央决定对周永康立案审查，充分说明在社会主义中国，不存在制度笼子之外的权力，也决不允许有党纪国法之外的党员。”

7月29日，中共中央宣布了对前政治局常委、前中央政法委书记周永康进行立案审查的决定。

周永康是迄今在中共这场全面反腐败运动中落马的最高级别官员，也是自新中国建立以来因涉嫌贪腐被审查的最高级别官员。

周强表示：“党员领导干部不论职务高低、党龄长短，都要受到党纪国法的约束，都必须接受党组织的教育和监督。”

周强称，必须看到当前人民法院的党风廉政建设和反腐败斗争的严峻形势和艰巨任务。（完）

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