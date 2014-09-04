21世纪网主编等人涉嫌新闻敲诈被调查--新华

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京9月4日 - 新华社周四报导称，上海市公安局侦破一起以舆论监督为幌子、通过有偿新闻非法获取巨额利益的特大新闻敲诈案件，涉案的21世纪网主编和相关管理、采编、经营人员及两家公关公司负责人等8名犯罪嫌疑人被依法采取刑事强制措施。
新华报导称，21世纪网主编刘某、副主编周某以及部分采编经营人员，勾结上海润言、深圳鑫麒麟等财经类公关公司，寻找具有“上市”“拟上市”“重组”“转型”等题材的上市公司或知名企业作为“目标”对象进行非法活动。
新华引述警方调查结果称，对愿意做“正面宣传”的企业，犯罪嫌疑人在收取高额费用后，通过夸大正面事实或掩盖负面问题进行“正面报导”；对不与之合作的企业，在21世纪网等平台发布负面报导进行恶意攻击，以此要挟企业投放广告或签订合作协议，单位和个人从中获取高额广告费或好处费。
路透记者联系《21世纪经济报导》上海办公室，后者拒绝置评。（完）
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总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
目前不清楚特朗普总统是否会颁布这一行政令，他曾承诺若无法为美国争取到更好的条件，将退出与加拿大和墨西哥签订的北美自贸协定。
路透华盛顿4月26日 - 美国政府周三称，计划通过更严厉的国际制裁和外交压力，促使朝鲜放弃导弹及核计划，同时也仍然愿意通过协商实现这一目标。