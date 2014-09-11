四川省政协原主席李崇禧被双开

中纪委称，李崇禧利用职务上的便利为他人谋取利益，通过其亲属收受巨额贿赂，已构成严重违纪违法，并涉嫌受贿犯罪。经中纪委审议并报中共中央批准，决定给予李崇禧开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。