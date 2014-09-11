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时事要闻 | 2014年 9月 11日 星期四 14:17 BJT

四川省政协原主席李崇禧被双开

路透北京9月11日 - 中国中纪委周四公布对四川省政协原主席李崇禧的调查结果，决定给予其开除党籍、开除公职处分。

今年初，中组部负责人证实，李崇禧已被免去领导职务。

中纪委称，李崇禧利用职务上的便利为他人谋取利益，通过其亲属收受巨额贿赂，已构成严重违纪违法，并涉嫌受贿犯罪。经中纪委审议并报中共中央批准，决定给予李崇禧开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。

此外，中国最高人民检察院称已决定依法对四川省政协原主席李崇禧以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。

中纪委和最高检声明均未提供其他细节。记者不可能联系到李崇禧置评。（完）

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