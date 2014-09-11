四川省政协原主席李崇禧被双开

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京9月11日 - 中国中纪委周四公布对四川省政协原主席李崇禧的调查结果，决定给予其开除党籍、开除公职处分。
今年初，中组部负责人证实，李崇禧已被免去领导职务。
中纪委称，李崇禧利用职务上的便利为他人谋取利益，通过其亲属收受巨额贿赂，已构成严重违纪违法，并涉嫌受贿犯罪。经中纪委审议并报中共中央批准，决定给予李崇禧开除党籍、开除公职处分；将其涉嫌犯罪问题及线索移送司法机关依法处理。
此外，中国最高人民检察院称已决定依法对四川省政协原主席李崇禧以涉嫌受贿罪立案侦查并采取强制措施，案件侦查工作正在进行中。
中纪委和最高检声明均未提供其他细节。记者不可能联系到李崇禧置评。（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：