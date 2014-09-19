广发行原董事长李若虹被立案侦查

特朗普亲自巩固党内支持修订版医改案 美国众议院周四将进行表决
路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透上海9月18日 - 中国最高人民检察院官方微博发布消息称，广东省人民检察院决定，依法对广东发展银行原董事长李若虹涉嫌受贿犯罪立案侦查，并采取强制措施。案件侦查工作正在进行中。
检方未进一步详述李若虹所涉指控。
路透联系广发银行官员，这名官员拒绝置评，称该行不了解情况。记者联系不到李若虹置评。（完）
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路透华盛顿5月3日 - 美国共和党人推翻奥巴马医改法案的混乱局面可能取得突破。三名温和派议员周三在白宫与特朗普进行会议后称可能通过一项修正议案。但医改前路仍困难重重。
路透华盛顿5月3日 - 美国国务卿蒂勒森周三向他下属们简要说明了如何将特朗普的“美国优先”战略转化为外交政策，但并没有论及特朗普政府提出的预算削减问题。预算问题让许多外交官忧心不已。
路透北京5月3日 - 据新华社报道，中国国家主席习近平与菲律宾总统杜特尔特周三通电话，谈论了朝鲜半岛局势。 报道并未提供进一步细节。(完) (编译 王兴亚；审校 艾茂林)