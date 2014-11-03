中国最高检将成立新的反贪总局

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京11月3日 - 中国最高人民检察院将成立新的反贪总局，以更有效地推进反腐。
习近平两年前担任中国国家主席以来，推动全面反腐，许多高官落马，其中包括前中央政治局常委周永康和前中央军委副主席徐才厚等。
最高人民检察院副检察长邱学强称，高检原反贪总局一些影响办案成效的问题逐渐暴露出来，特别是机构设置不合理、力量分散、案多人少、统筹乏力、装备落后等问题日益凸显，已经不能完全适应反腐败斗争新形势的需要，亟待改革。
新华引述邱学强称，中央已批准成立新的反贪总局。
他表示，这次改革从有利于高检集中精力直接查办大案要案，有利于破除制约办案工作发展的体制机制障碍出发，成立新的反贪总局。
新的反贪总局局长将由一名副部级检察委员会专职委员兼任。（完）
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路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：