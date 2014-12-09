谷俊山涉案案值300亿元--凤凰周刊

路透北京12月8日 - 香港《凤凰周刊》引述消息人士的话称，中国解放军总后勤部原副部长谷俊山涉案约300多亿元人民币。

2014年3月31日，新华社发布谷俊山案件最新进展：当日，总政军事检察院以涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪四项罪名向军事法院提起公诉。

消息人士向《凤凰周刊》披露，谷俊山涉案300多亿元，谷贪污受贿达6个多亿。

报导称，谷俊山不仅在老家藏匿大金船、纯金毛泽东像等物，还用受贿所得金条铸造了三尊几十公斤重的金佛。

一知情人士称，“谷送礼方式是准备一辆12缸的奔驰600，里面放上上百公斤的金条，车钥匙直接给送礼对象。”

消息人士告诉《凤凰周刊》：“谷俊山后来都要到了他想要的东西。”

报导提到“X某”是谷俊山的后台之一，但未直接指名道姓。（完）

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