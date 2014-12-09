谷俊山涉案案值300亿元--凤凰周刊

美国总统特朗普本周料签署环境和能源相关的新行政命令
路透华盛顿4月23日 - 美国白宫一名官员周日表示，总统特朗普本周在就职百日到来前，将签署新的行政命令，其中包括两项有关能源和环境的行政令， 使美国陆上及离岸能源开发变得更为容易。
路透北京12月8日 - 香港《凤凰周刊》引述消息人士的话称，中国解放军总后勤部原副部长谷俊山涉案约300多亿元人民币。
2014年3月31日，新华社发布谷俊山案件最新进展：当日，总政军事检察院以涉嫌贪污、受贿、挪用公款、滥用职权犯罪四项罪名向军事法院提起公诉。
消息人士向《凤凰周刊》披露，谷俊山涉案300多亿元，谷贪污受贿达6个多亿。
报导称，谷俊山不仅在老家藏匿大金船、纯金毛泽东像等物，还用受贿所得金条铸造了三尊几十公斤重的金佛。
一知情人士称，“谷送礼方式是准备一辆12缸的奔驰600，里面放上上百公斤的金条，车钥匙直接给送礼对象。”
消息人士告诉《凤凰周刊》：“谷俊山后来都要到了他想要的东西。”
报导提到“X某”是谷俊山的后台之一，但未直接指名道姓。（完）
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