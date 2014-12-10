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时事要闻 | 2014年 12月 10日 星期三 11:13 BJT

中国发改委原副主任刘铁男一审被判无期

路透北京12月10日 - 河北廊坊市中级人民法院周三对刘铁男受贿案作出一审宣判，以受贿罪判处刘铁男无期徒刑，剥夺政治权利终身。

刘铁男是国家发改委原副主任、国家能源局原局长。廊坊中院经公开审理查明：刘铁男于2002-2012年间利用职务便利为相关单位及个人谋取利益，收受财物共计价值人民币3558万余元。（完）

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