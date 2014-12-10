中国发改委原副主任刘铁男一审被判无期（更新版）

韩国称美韩一致认为萨德反导系统部署正在顺利进行
总统办公室称，韩国国家安全顾问金宽镇与美国国家安全顾问麦克马斯特在电话交谈中，还就如果朝鲜进行更多挑衅，将快速采取包括新的联合国制裁在内的惩罚措施达成共识。(完)
路透北京12月10日 - 据河北省廊坊市中级人民法院官方微博消息，该院周三对国家发展和改革委员会原副主任、国家能源局原局长刘铁男受贿案进行一审公开宣判。
被告人刘铁男犯受贿罪，判处无期徒刑，剥夺政治权利终身。同时没收个人全部财产；随案移送的受贿所得账款人民币110万元人民币、天籁牌轿车一辆上缴国库；其余扣押于廊坊市人民检察院的被告人刘铁男受贿所得账款，予以没收，由廊坊市人民检察院上缴国库。
刘铁男此前因涉嫌严重违纪被调查，国家能源局局长一职由原电监会主席吴新雄接任。
今年9月，刘铁男受贿案在河北省廊坊市公开审理。检察院起诉书指控其利用职务便利，在项目审批、设立汽车4S店等方面谋取利益，单独或与其子共同非法收受财物共计价值人民币逾3,558万元，数额特别巨大。
继刘铁男后，发改委能源局又有５人涉嫌职务犯罪，出现”审批崩塌式腐败案“。据最高检反贪污贿赂总局局长徐进辉介绍，今年最高检共查办国家发改委受贿案11案11人，其中国家能源局５人、价格司５人、就业和收入分配司１人，价格司领导班子多数涉嫌职务犯罪，煤炭司副司长魏鹏远家中搜查发现现金折合人民币２亿余元。（完）
(发稿 沈燕; 审校 曾祥进)
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