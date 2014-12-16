中国对近千名“裸官”进行岗位调整

路透北京12月15日 - 新华社周一报导称，截至目前，全国共有3200余名副处级以上干部报告了配偶或者没有配偶但子女均已移居国（境）外的情况；对近千名在限入性岗位任职且配偶或子女不愿意放弃移居的领导干部，全部进行了岗位调整。

报导称，对在限入性岗位任职的“裸官”，组织人事部门按照干部管理权限，逐一进行谈心谈话，坚持做到把认识谈深、把政策谈明、把思想谈通、把选择谈定，或由其配偶（没有配偶的由其子女）主动放弃外国国籍、国（境）外永久居留权和长期居留许可，或调整其现岗位。（完）