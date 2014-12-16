山西女商人丁书苗获刑20年

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月16日 - 北京市第二中级人民法院对博宥投资集团管理有限公司法定代表人丁羽心（又名丁书苗）行贿、非法经营案一审宣判。
因行贿罪和非法经营罪，山西女商人丁书苗被判有期徒刑20年，罚金25亿元，没收个人财产2000万元。
官方媒体曾报导称，丁书苗帮助23家企业中标铁路工程建设项目，以花钱办事的方式给予原铁道部部长刘志军钱款共计4900万元。（完）
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路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透伦敦4月20日 - 每日邮报援引未具名的党派消息人士报导称，英国首相特雷莎·梅将在6月8日大选前做出中止欧盟人员自由进入英国的正式竞选承诺。
但相比其他三位候选人--极右翼民族阵线主席玛琳娜.勒庞、保守派菲永和极左翼的梅朗雄，马克龙的领先优势已经缩小。在周日的角逐中，任何两人都可能脱颖而出，进入5月7日的对决。以下是周日选举的各种可能结果：