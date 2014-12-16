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时事要闻 | 2014年 12月 16日 星期二 14:13 BJT

山西女商人丁书苗获刑20年

路透北京12月16日 - 北京市第二中级人民法院对博宥投资集团管理有限公司法定代表人丁羽心（又名丁书苗）行贿、非法经营案一审宣判。

因行贿罪和非法经营罪，山西女商人丁书苗被判有期徒刑20年，罚金25亿元，没收个人财产2000万元。

官方媒体曾报导称，丁书苗帮助23家企业中标铁路工程建设项目，以花钱办事的方式给予原铁道部部长刘志军钱款共计4900万元。（完）

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