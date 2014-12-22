薄熙来法国别墅已挂牌出售 标价超过695万欧元

特朗普称赞中国应对朝鲜“威胁”的努力
路透华盛顿4月20日 - 美国总统特朗普周四称赞中国在遏制“朝鲜威胁”方面作出的努力。在此之前，朝鲜国家媒体警告可能对美国发动“超强的先发制人的打击”。
路透北京12月22日 - 《环球时报》周一报导，前重庆市委书记薄熙来在法国的别墅已挂牌出售，标价超过695万欧元。
薄熙来去年因贪污、滥用职权等罪行被判处无期徒刑。
法庭曾判决要追缴这一房产并予以没收，但是并不清楚是谁在出售或者中国政府是否取得进展来收缴该房产。
薄熙来案判决书称，是商人徐明出钱为薄熙来一家购买了戛纳的这套别墅。
《环球时报》报导称，这栋别墅位于浪漫的度假胜地戛纳，位于一个小山弯处，前面可以看见地中海。该别墅是薄熙来案的关键证据之一。（完）
编译：高良萍 发稿：王燕焜
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