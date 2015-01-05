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时事要闻 | 2015年 1月 5日 星期一 08:39 BJT

南京市委书记杨卫泽涉嫌严重违纪违法被查

路透上海1月4日 - 中国中央纪委监察部网站发布消息称，江苏省委常委、南京市委书记杨卫泽涉嫌严重违纪违法，目前正接受组织调查。

中国掀起声势浩大的反腐浪潮，已有多名高官落马。（完）

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