云南省委原书记白恩培被开除党籍公职

中国大飞机C919首飞成功
路透上海5月5日 - 中国国产大型客机C919周五在上海首飞80分钟后成功降落。这对于希望提高在全球航空市场地位的中国当局来说，是重要一步。
路透北京1月13日 - 中国中央纪委监察部网站公告称，全国人大环境与资源保护委员会原副主任委员、云南省委原书记白恩培严重违纪违法被开除党籍和公职。
公告称，经查，白恩培利用职务上的便利为他人谋取利益，收受巨额贿赂。
公告指出，2014年8月，白恩培因涉嫌严重违纪违法，接受组织调查。
白恩培还曾担任中共青海省委书记。（完）
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路透伦敦5月5日 - 英国脱欧事务大臣戴维斯称，欧盟执委会正试图霸凌英国。在英国将举行大选之前，此番言论令英国和欧盟的口水战升级。在英国进行艰巨的退欧谈判之前，英国执政党保守党正在寻求选民的支持。
路透巴黎5月5日 - 据Odoxa进行的一项民调，四分之一的法国选民将在周日的总统决选中弃权。其中许多是左翼选民，在他们支持的候选人未能进入第二轮投票之后大失所望。