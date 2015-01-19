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时事要闻 | 2015年 1月 19日 星期一 11:48 BJT

中国央视财经频道制片人罗芳华被带走调查

路透北京1月19日 - 中国新闻网站澎湃新闻（ThePaper.cn）周一报导称，中国中央电视台财经频道制片人罗芳华被有关部门带走调查。

央视已有多名制片人、高管及记者因牵涉腐败案件被带走调查。

据澎湃新闻称，罗芳华是令计划妻弟谷源旭的妻子，已被有关部门带走。

澎湃新闻援引《财新》报导称，黑龙江省公安厅党委委员、副厅长谷源旭，也在令计划被查后不久被带走调查。（完）

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