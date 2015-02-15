上海卫计委原副主任黄峰平获刑19年

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”
路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
新华社周日报导称，上海卫计委原副主任黄峰平因犯贪污罪、受贿罪、职务侵占罪及巨额财产来源不明罪，一审被判有期徒刑19年。
新华社援引上海市第一中级人民法院的说法称，黄峰平收受药品销售人员、医药公司副总经理、医疗器材公司销售经理、物业公司总经理、医疗小组等给予的现金、金条等财物共计301万余元。现年50岁的黄峰平还被控利用职务上的便利为他人谋取利益。（完）
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路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。
路透北京5月9日 - 中国国家主席习近平周二和法国当选总统马克龙通电话。习近平强调称，中方高度重视法国和中法关系，始终视法国为重要优先合作伙伴，愿意同法方切实理解、照顾彼此核心利益和重大关切，在重大问题上相互支持，深化各领域务实合作；中方欢迎法方参与“一带一路”建设。
路透北京5月9日 - 中国国防部官方微博周二晚间称，为提高部队遂行任务能力，有效应对国家安全面临的威胁，根据年度训练计划，火箭军部队近日在渤海某海域进行新型导弹武器作战检验，达到了预期效果。