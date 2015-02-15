上海卫计委原副主任黄峰平获刑19年

文在寅当选韩国总统 主张“国家利益优先”

路透首尔5月9日 - 韩国电视网宣布，自由党派政治家文在寅周二以明显优势当选韩国总统，他的胜选早在人们的预料中，意味着保守党派近10年来对韩国的统治的结束，韩国与朝鲜的关系也将得以缓和。