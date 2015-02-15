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时事要闻 | 2015年 2月 15日 星期日 16:35 BJT

上海卫计委原副主任黄峰平获刑19年

新华社周日报导称，上海卫计委原副主任黄峰平因犯贪污罪、受贿罪、职务侵占罪及巨额财产来源不明罪，一审被判有期徒刑19年。

新华社援引上海市第一中级人民法院的说法称，黄峰平收受药品销售人员、医药公司副总经理、医疗器材公司销售经理、物业公司总经理、医疗小组等给予的现金、金条等财物共计301万余元。现年50岁的黄峰平还被控利用职务上的便利为他人谋取利益。（完）

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